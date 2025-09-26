Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria | il 17enne sta bene Era stato portato via ieri sera da due uomini incappucciati

Ilmessaggero.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini a Vittoria (Ragusa) è stato ritrovato. Il ragazzo sta bene e sarebbe stato portato nel commissariato di polizia del paese. NOTIZIA. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

