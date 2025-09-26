Ritrovato il ragazzo sequestrato a Ragusa sta bene

AGI - E' stato ritrovato il ragazzo rapito ieri sera a Vittoria. Non sono noti altri dettagli, se non che si sarebbe presentato lui stesso in commissariato nella città del Ragusano, dove attualmente si trova. E' in buone condizioni di salute e starebbe parlando con gli inquirenti.  Ieri sera un commando di due  uomini armati e incappucciati  a bordo di  due autovetture  avrebbe chiamato per nome il giovane che era in compagnia di alcuni coetanei costringendolo a salire in una macchina per poi darsi alla fuga. Il giovane è il figlio maggiore di una  famiglia molto nota a Vittoria. Commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Agi.it

