AGI - E' stato ritrovato il ragazzo rapito ieri sera a Vittoria. Non sono noti altri dettagli, se non che si sarebbe presentato lui stesso in commissariato nella città del Ragusano, dove attualmente si trova. E' in buone condizioni di salute e starebbe parlando con gli inquirenti. Ieri sera un commando di due uomini armati e incappucciati a bordo di due autovetture avrebbe chiamato per nome il giovane che era in compagnia di alcuni coetanei costringendolo a salire in una macchina per poi darsi alla fuga. Il giovane è il figlio maggiore di una famiglia molto nota a Vittoria. Commercianti nel settore della produzione e vendita di prodotti ortofrutticoli. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ritrovato il ragazzo sequestrato a Ragusa, sta bene