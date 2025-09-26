Ritrovato a Genova il 62enne scomparso da Sant' Agata di Militello
Lieto fine nelle ricerche del 62enne scomparso da Sant'Agata Militello lo scorso 18 settembre. L'uomo è stato rintracciato a Genova dalla sorella, era in stato confusionale. Quindi l'arrivo dei soccorsi e degli stessi familiari del 62enne che avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri.Secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: ritrovato - genova
Ritrovato a Genova il 62enne scomparso da Sant'Agata di Militello https://ift.tt/rWpaUhl https://ift.tt/G0QpmWk - X Vai su X
GENOVA, UOMO DI 51 ANNI RITROVATO MORTO IN CASA Tragedia nel quartiere genovese di Marassi dove un uomo di 51 anni è stato ritrovato morto in casa. A dare l’allarme alcuni conoscenti che da tempo non avevano più notizie della vittime. Sul posto - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Agata Militello: Salvatore Caioli rintracciato a Genova, sta bene - È stato rintracciato in serata a Genova il 62enne di Sant’Agata Militello Salvatore Caioli, scomparso La scorsa settimana dal centro ... Lo riporta 98zero.com
Ritrovato a Genova il 62enne di Sant'Agata di Militello Salvatore Caioli - Sospiro di sollievo per i familiari del 62enne santagatese Salvatore Caioli, del quale non si avevano più notizie dallo scorso giovedì 18 settembre. msn.com scrive