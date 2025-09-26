Ritrovato a Genova il 62enne scomparso da Sant' Agata di Militello

Lieto fine nelle ricerche del 62enne scomparso da Sant'Agata Militello lo scorso 18 settembre. L'uomo è stato rintracciato a Genova dalla sorella, era in stato confusionale. Quindi l'arrivo dei soccorsi e degli stessi familiari del 62enne che avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri.Secondo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

