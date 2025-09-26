Ritrovato 17enne sequestrato a Ragusa

21.55 E' stato ritrovato il ragazzo rapito ieri sera a Vittoria. Non sono noti altri dettagli, se non che si sarebbe presentato lui stesso in commissariato a Ragusa,dove attualmente si trova.E'in buone condizioni di salute e starebbe parlando con gli inquirenti. Figlio di un noto commerciante di Vittoria era stato sequestrato da due uomini a volto coperto. Scesi da un'auto lo hanno fatto salire sulla vettura sotto la minaccia delle armi. Immediate sono scattate le ricerche mentre venivano congelati i conti della famiglia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

