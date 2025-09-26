Ritrovata a Parma la 12enne scomparsa da Lecce | fuga d’amore era scappata con un minorenne conosciuto in chat

Ritrovata a Parma la 12enne scomparsa da Lecce: si era allontanata con un minorenne conosciuto in chat.La 12enne sta bene e si era allontanata da Lecce giovedì mattina. La madre aveva diffuso un appello urgente sui social, invitando chiunque a fornire informazioni a collaborare immediatamente con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

E' stata ritrovata a Parma la 12enne scomparsa da Lecce: aveva raggiunto un minorenne conosciuto in chat - Sarebbe stata una fuga d’amore con un minore parmigiano conosciuto in chat, che sarebbe sceso a Lecce ... Secondo gazzettadiparma.it

