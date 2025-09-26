Ritornano i Concerti della domenica per nove appuntamenti all' insegna dell' amore per la musica
È stata presentata al pubblico e alla stampa l’edizione 2025 dei “Concerti della Domenica”, rassegna che l’associazione dell’Associazione musicale Angelo Mariani Ernesto Giuseppe Alfieri di Ravenna organizza da oltre quarant’anni. Una importante novità per il pubblico, che segue sempre con. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: ritornano - concerti
Ritornano i concerti di GOOD VIBES! Ecco gli appuntamenti in programma per l'ultima parte della stagione 2025 quella autunno-inverno. A breve tutte le informazioni, vi aspettiamo come sempre appassionati e numerosi. A presto! L’Associazione Culturale GO - facebook.com Vai su Facebook
“Sky Stone“ rilancia. Domenica nove concerti per festeggiare i 30 anni - O magari rilancia, come lo Sky Stone & Songs di via Veneto, che festeggia i 30 anni di vita in città. Riporta lanazione.it
Nove concerti per ''Les Jeudis du Conservatoire' - Torna con nove concerti la stagione di 'Les Jeudis du Conservatoire', una rassegna giunta alla sua decima edizione che ha come obiettivo quello di presentare all'esterno la produzione artistica ... Come scrive ansa.it