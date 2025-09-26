Ritorna Il Bitto e Le Stelle a sostegno di mamme e minori
Una serata stellare per presentare le novità e all’insegna della beneficenza. È stato questo il mix vincente della serata tenutasi nei giorni scorsi nella location dell’ Agri Relais La Fiorida, a Mantello. In oltre 20 anni di sviluppo, il progetto dell’azienda agrituristica si è distinto per la qualità espressa nella filiera agroalimentare, nella proposta dei suoi ristoranti, tra cui la stella Michelin de La Preséf, e nell’esperienza turistica integrata con il territorio. Nel corso della serata sono stati presentati la ristrutturazione della cucina e il rinnovamento di logo e sito web che rispondono all’identità oggi maturata da questa realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sabato 20 e domenica 21 settembre l'appuntamento con la Sagra del Bitto a Gerola Alta, con un ricco programma ad attendervi! Maggiori informazionihttps://portedivaltellina.it/eventi/sagra-del-bitto-2/ - facebook.com Vai su Facebook
Ritorna ’Cinema sotto le stelle’ - Prossimamente sul grande schermo, installato nella corte quattrocentesca di Palazzo del Capitano di Via Fiorentina, torna per il secondo anno consecutivo, la rassegna cinematografica sotto le stelle, ... Secondo ilrestodelcarlino.it