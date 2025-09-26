Ritorna Il Bitto e Le Stelle a sostegno di mamme e minori

Una serata stellare per presentare le novità e all’insegna della beneficenza. È stato questo il mix vincente della serata tenutasi nei giorni scorsi nella location dell’ Agri Relais La Fiorida, a Mantello. In oltre 20 anni di sviluppo, il progetto dell’azienda agrituristica si è distinto per la qualità espressa nella filiera agroalimentare, nella proposta dei suoi ristoranti, tra cui la stella Michelin de La Preséf, e nell’esperienza turistica integrata con il territorio. Nel corso della serata sono stati presentati la ristrutturazione della cucina e il rinnovamento di logo e sito web che rispondono all’identità oggi maturata da questa realtà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

