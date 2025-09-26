Riserva indiana | anticipazioni e ospiti della prossima settimana con stefano massini

Jumptheshark.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ultima settimana di Riserva Indiana: anticipazioni e ospiti finali. Dal 29 settembre prende il via l’ultima settimana di programmazione del popolare show televisivo Riserva Indiana, condotto da Stefano Massini. La trasmissione, trasmessa su Rai3, ha rappresentato un momento di grande rilievo nel panorama culturale televisivo grazie alla sua capacità di combinare musica e parole attraverso monologhi originali e incontri con importanti personalità della scena musicale italiana. Questa fase conclusiva promette di offrire contenuti ricchi di significato e approfondimenti, coinvolgendo alcuni tra i nomi più noti del settore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

riserva indiana anticipazioni e ospiti della prossima settimana con stefano massini

© Jumptheshark.it - Riserva indiana: anticipazioni e ospiti della prossima settimana con stefano massini

In questa notizia si parla di: riserva - indiana

Una riserva indiana per i professori di destra

La Riserva Indiana di Stefano Massini torna su Rai 3 con Nina Zilli

“Riserva Indiana” torna su Rai3: 20 puntate e settimana d’esordio con Zilli, Buonocore, Britti, Mimì e Moro

Riserva Indiana, le anticipazioni della prossima settimana: tutti gli ospiti di Stefano Massini - A partire dal 29 settembre va in onda l'ultima settimana di messa in onda di Riserva Indiana, il tv show condotto da Stefano Massini. Secondo msn.com

riserva indiana anticipazioni ospitiAnticipazioni “Riserva Indiana”: tutti gli ospiti della settimana - “Riserva Indiana” su Rai3 unisce musica e parole con monologhi di Stefano Massini e ospiti d’eccezione. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Riserva Indiana Anticipazioni Ospiti