Riscoprire Vineland il romanzo che ha ispirato Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Una battaglia dopo l'altra, con Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio Del Toro, Chase Infiniti e Sean Penn, attraverso i suoi personaggi porta quelli di Pynchon nel presente. Erano vent'anni che Paul Thomas Anderson voleva fare un film ispirato a Vineland di Thomas Pynchon. Nelle note di regia ha raccontato di aver pensato a lungo a un adattamento, finché, dopo vari tentativi, ha optato per un trapianto di suggestioni con la benedizione dello scrittore, e di innestarle in un action politico che si candida tra i favoriti per i prossimi Oscar. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

