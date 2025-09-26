Imboccare una strada e seguirla fino in fondo. L’imperativo per Stefano Pioli adesso è proprio questo dopo la virata al 4-4-2 che ha sorpreso tutti contro il Como. Scelta che in un batter d’occhio ha sconfessato due mesi di preparazione e - in parte - anche il mercato. Quella che sta vivendo la Fiorentina è una settimana cruciale per il futuro tattico della squadra viola. Pioli sta studiando nuove soluzioni, possibili correttivi a quel che si è visto in queste prime (deludenti) uscite stagionali. Una certezza sembra già esserci e riguarda l’attacco. Non sarà confermata l’artiglieria pesante. Non tanto per demeriti di Piccoli e Dzeko, quanto perché Kean ha bisogno di modificare il suo stile di gioco e di riportarlo il più vicino possibile a quello dello scorso anno, quando poteva sfruttare la profondità per gli amati duelli fisici, non veniva troppo a legare il gioco e aveva diverse occasioni a partita per segnare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rischio Pisa, si ricambia. Viola, ritorno al passato. Kean al centro e poi Gud. In arrivo il modulo ibrido