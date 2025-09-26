Rischio Pisa si ricambia Viola ritorno al passato Kean al centro e poi Gud In arrivo il modulo ibrido
Imboccare una strada e seguirla fino in fondo. L’imperativo per Stefano Pioli adesso è proprio questo dopo la virata al 4-4-2 che ha sorpreso tutti contro il Como. Scelta che in un batter d’occhio ha sconfessato due mesi di preparazione e - in parte - anche il mercato. Quella che sta vivendo la Fiorentina è una settimana cruciale per il futuro tattico della squadra viola. Pioli sta studiando nuove soluzioni, possibili correttivi a quel che si è visto in queste prime (deludenti) uscite stagionali. Una certezza sembra già esserci e riguarda l’attacco. Non sarà confermata l’artiglieria pesante. Non tanto per demeriti di Piccoli e Dzeko, quanto perché Kean ha bisogno di modificare il suo stile di gioco e di riportarlo il più vicino possibile a quello dello scorso anno, quando poteva sfruttare la profondità per gli amati duelli fisici, non veniva troppo a legare il gioco e aveva diverse occasioni a partita per segnare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Infortunio Ederson, a rischio l’esordio in A con il Pisa? Cosa filtra
Il Napoli torna al successo: 3-2 il risultato finale contro il Pisa al Maradona. Lampo di Gilmour, rasoiata di Spinazzola e saetta di Lucca. In mezzo errori e qualche rischio di troppo. Le pagelle di Areanapoli.it. Chi è stato il migliore secondo voi?
GAZZETTA - Napoli-Pisa, a rischio i "Fab Four" a centrocampo, ecco le possibili sostituzioni
Tegola per il Pisa, infortunio a Stengs: a forte rischio anche la Fiorentina - Calvin Stengs ha riscontrato un problema all'adduttore e Gilardino si augura che "i tempi non siano ...