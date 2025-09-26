Era glaciale – Un meccanismo finora trascurato del ciclo del carbonio terrestre potrebbe trasformarsi in un correttore “esagerato” del riscaldamento globale: anziché stabilizzare il clima, rischierebbe di raffreddarlo al punto da far precipitare il pianeta in una nuova glaciazione.. La ricerca dell’Università della California a Riverside, pubblicata su Science, ipotizza un meccanismo naturale che nel lunghissimo periodo potrebbe spingere la Terra in una nuova era glaciale Era Glaciale – Un meccanismo finora trascurato del ciclo del carbonio terrestre potrebbe trasformarsi in un correttore “esagerato” del riscaldamento globale: anziché stabilizzare il clima, rischierebbe di raffreddarlo al punto da far precipitare il pianeta in una nuova glaciazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Riscaldamento globale: uno studio scientifico ribalta tutto!