Riqualificazione dei luoghi della cultura dalla Regione 395mila euro per Palazzo Oir

Cesenatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre nuovi progetti per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale dell’Emilia-Romagna. Il complesso di Palazzo Bevilacqua-Massari e Cavalieri di Malta di Ferrara, il Palazzo O.I.R. di Cesena e l’Orto botanico di Parma riceveranno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riqualificazione - luoghi

Turismo religioso: finanziamenti per la riqualificazione e messa in sicurezza dei Santuari - Per agevolare la redazione delle proposte progettuali si rendono disponibili le FAQ relative all’Avviso di selezione pubblicato sul BURC n. Riporta regione.campania.it

riqualificazione luoghi cultura regionePuglia, Matrangola (Regione): "Due documenti strategici per sostenere imprese e luoghi cultura"' - In culture, che valorizza il patrimonio culturale e sostiene ... Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Riqualificazione Luoghi Cultura Regione