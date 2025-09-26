Riposto il Comune si costituisce parte civile contro chi abbandona i rifiuti

Il Comune di Riposto si è costituito parte civile nel processo che si è aperto ieri al Tribunale di Catania nei confronti di un uomo, accusato di abbandono illecito di rifiuti, reato previsto e punito dall’articolo 255 del decreto legislativo 1522006. Ad immortalarlo mentre, incurante delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

