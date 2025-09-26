Ripartono le attività di Laboratori Permanenti
Arezzo, 26 settembre 2025 – Ottobre 2025: un'anteprima di stagione e l'inizio della scuola di teatro Dopo la chiusura del festival estivo ripartono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina Toscana; ogni evento è pensato per i cittadini, studiato per ogni fascia di età e di interesse, con l'intento e il desiderio di voler connettersi attraverso l'offerta culturale i paesi della vallata. Da ottobre si riprendono i consueti appuntamenti organizzati dall'associazione: si inizia con un'anteprima della stagione teatrale a Monterchi e si prosegue con l'inizio dei corsi di teatro a Sansepolcro In attesa di presentare la nuova stagione teatrale a Monterchi per la rassegna Nuovi Orizzonti, sabato 4 ottobre alle ore 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ripartono - attivit
PROGRAMMA GARE DEL WEEKEND Riparte ufficialmente TUTTA l'attività dello Sporting Scandiano. Occhi puntati come sempre sulla nostra Prima Squadra, che ha cominciato alla grande il suo campionato. Appuntamento super per i 2009 Elite, che - facebook.com Vai su Facebook
Ripartono le attività di Laboratori Permanenti - Dopo la chiusura del festival estivo ripartono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina Toscana; ogni evento è pensato per i cittadini, studiato per ogni fascia di età e ... lanazione.it scrive