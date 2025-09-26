Arezzo, 26 settembre 2025 – Ottobre 2025: un'anteprima di stagione e l'inizio della scuola di teatro Dopo la chiusura del festival estivo ripartono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina Toscana; ogni evento è pensato per i cittadini, studiato per ogni fascia di età e di interesse, con l'intento e il desiderio di voler connettersi attraverso l'offerta culturale i paesi della vallata. Da ottobre si riprendono i consueti appuntamenti organizzati dall'associazione: si inizia con un'anteprima della stagione teatrale a Monterchi e si prosegue con l'inizio dei corsi di teatro a Sansepolcro In attesa di presentare la nuova stagione teatrale a Monterchi per la rassegna Nuovi Orizzonti, sabato 4 ottobre alle ore 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

