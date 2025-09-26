Riparte la stagione di MusicaMente | concerto nella chiesa Santa Maria di Valverde

L’oratorio San Casimiro Re di Polonia di Alessandro Scarlatti torna a rivivere dopo oltre 300 anni, per la stagione dell'associazione MusicaMente di Palermo. Il concerto è in programma il 27 settembre, alle 19.30, alla chiesa Santa Maria di Valverde. Insieme i soprani Valeria la Grotta, Anastasia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

