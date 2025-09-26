Riparte la stagione di MusicaMente | concerto nella chiesa Santa Maria di Valverde

Palermotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oratorio San Casimiro Re di Polonia di Alessandro Scarlatti torna a rivivere dopo oltre 300 anni, per la stagione dell'associazione MusicaMente di Palermo. Il concerto è in programma il 27 settembre, alle 19.30, alla chiesa Santa Maria di Valverde. Insieme i soprani Valeria la Grotta, Anastasia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riparte - stagione

Ganna, 1ª tappa amara. Cade, riparte, ma la schiena fa male: ritiro. Stagione da reinventare

Volley, il 4 agosto riparte la nuova stagione della Igor

Si riparte! Sul giornale di domani il fanta listone Gazzetta della stagione 2025-26

riparte stagione musicamente concertoLa musica riparte dal FolkClub, un autunno di ritorni e scoperte: si comincia con gli Avion Travel - Lo storico FolkClub di via Perrone si prepara a inaugurare la sua XXXVII stagione di concerti, confermando il suo ruolo ... Riporta torinotoday.it

Il Masolino Ensemble di Castiglione Olona in concerto a Milano e Lodi - La stagione sinfonica riparte con due concerti che intrecciano musica e spiritualità, nelle cornici artistiche delle chiese di Sant’Angelo a Milano e San Francesco a Lodi ... varesenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Riparte Stagione Musicamente Concerto