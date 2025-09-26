Rinviato a giudizio l' uomo che uccise l' orsa Amarena a fucilate

È stato rinviato a giudizio Andrea Leombruni, l'uomo che nella notte del 31 agosto 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, nella Marsica, uccise a fucilate l'orsa Amarena, simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Lo ha deciso il giudice predibattimentale del tribunale di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

rinviato giudizio uomo ucciseRinviato a giudizio Andrea Leombruni che uccise l’orsa Amarena: il processo inizierà a gennaio 2026 - L’orsa Amarena, icona del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, continua a chiedere giustizia. Scrive mondoraro.org

Rinviato a giudizio l'uomo che uccise l'orsa Amarena - Nella notte del 31 agosto del 2023, alla periferia di San Benedetto dei Marsi, sparò contro l'orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d'Abruzzo. Come scrive msn.com

