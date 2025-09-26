Rinviato a giudizio l’uomo che uccise l’orsa Amarena a fucilate | andrà a processo
L'uomo che nella notte tra 31 agosto e 1 settembre 2023 ha ucciso l'orsa Amarena andrà a processo: è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Avezzano. Rischia una condanna per il reato di uccisione di animale con l'aggravante della crudeltà. Le associazioni di tutela animale esultano, ma chiedono che le istituzioni intervengano per la tutela dell'orso marsicano, la sottospecie più rara al mondo presente solo in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
