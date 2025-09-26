Rintracciata a Parma la 12enne scomparsa a Lecce | Era scappata con un ragazzino conosciuto in chat lui era andato a prenderla a casa

È stata rintracciata a Parma la 12enne leccese di cui non si avevano più notizie da giovedì mattina 25 settembre 2025. Il motivo dell'allontanamento sarebbe una fuga d'amore.

rintracciata a parma la 12enne scomparsa a lecce era scappata con un ragazzino conosciuto in chat lui era andato a prenderla a casa

Rintracciata a Parma la 12enne scomparsa a Lecce: «Era scappata con un ragazzino conosciuto in chat, lui era andato a prenderla a casa»

È stata rintracciata a Parma la 12enne leccese di cui non si avevano più notizie da giovedì mattina 25 settembre 2025.

E' stata ritrovata a Parma la 12enne scomparsa da Lecce: aveva raggiunto un minorenne conosciuto in chat. Sarebbe stata una fuga d'amore con un minore parmigiano conosciuto in chat, che sarebbe sceso a Lecce.

