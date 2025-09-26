Rinnovabili | nuovo insediamento produttivo a Vasto previste circa 1500 assunzioni
Una fabbrica di rinnovabili in Abruzzo con la previsione di centinaia di assunzioni. La società per azioni Renexia del gruppo industriale teatino Toto ha manifestato l'intenzione di localizzare un nuovo insediamento produttivo a Vasto.Secondo quanto si è appreso si tratterà di un investimento da. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: rinnovabili - nuovo
Agricoltura rigenerativa, rinnovabili e comunità, nuovo report Barilla
IL FUTURO SECONDO BARILLA: PRESENTATO IL NUOVO REPORT DI SOSTENIBILITÀ AGRICOLTURA RIGENERATIVA, ENERGIE RINNOVABILI E COMUNITÀ AL CENTRO
Ecofuturo magazine, online il nuovo numero dedicato al bivio tra energie rinnovabili e nucleare
Consumi elettrici, ad agosto rinnovabili al 48%. In otto mesi l’Italia ha installato 3.680 MW di nuovo fotovoltaico e 337 MW di nuovo eolico. Tutti i dati nel report mensile di Terna - X Vai su X
Consumi elettrici, ad agosto rinnovabili al 48% In otto mesi l’Italia ha installato 3.680 MW di nuovo fotovoltaico e 337 MW di nuovo eolico. Tutti i dati nel report mensile di Terna - facebook.com Vai su Facebook
Renexia realizzerà fabbrica rinnovabili in Abruzzo, 1500 posti - La Giunta regionale d'Abruzzo, su proposta dell'assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha preso atto della comunicazione trasmessa da Renexia con la quale la società per azioni, del gru ... Riporta msn.com
RENEXIA REALIZZERA’ FABBRICA A VASTO: 1.500 ASSUNZIONI. RINNOVABILI: OK A PROGETTO SPA GRUPPO TOTO - L’AQUILA – Parte ufficialmente il percorso per la realizzazione di uno stabilimento industriale per la realizzazione di turbine eoliche a Vasto (Chieti) da parte della società di rinnovabili Renexia, ... Come scrive abruzzoweb.it