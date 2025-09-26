Rinnovabili in Toscana il futuro è adesso | per Alleanza Verdi Sinistra più rinnovabili e bollette meno care

Arezzo, 26 settembre 2025 –  Rinnovabili in Toscana, il futuro è adesso! Per Alleanza Verdi Sinistra più rinnovabili e bollette meno care. Incontro pubblico a San Giovanni Valdarno su energie rinnovabili, innovazione e sostenibilità Domani, sabato 27 settembre alle ore 11, presso il Circolo ACLI di San Giovanni Valdarno, si terrà un incontro pubblico aperto a cittadini, imprese e amministratori locali dedicato ai temi delle energie rinnovabili, dell’innovazione e della sostenibilità. Un momento di confronto e approfondimento con esempi concreti e progetti già in campo, per discutere insieme le prospettive di una Toscana più verde, autonoma dal punto di vista energetico e capace di guardare al futuro con coraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

