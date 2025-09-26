Rimpasto in giunta il sindaco Miccichè | Rapporto solido con Fratelli d' Italia
Mini rimpasto nella giunta comunale di Agrigento. Ecco la nuova giunta Miccichè: definitivo lo strappo con l’area PisanoSulla revoca della nomina all’ex assessore Costantino Ciulla, il sindaco Franco Miccichè dai microfoni di AgrigentoNotizie spiega: “Non si deve parlare di bocciatura” e sul. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: rimpasto - giunta
Latrofa, addio alla giunta. Via libera al rimpasto: "Orgoglioso del lavoro"
Scandalo urbanistica, Tancredi non si dimette (per ora) e Sala tace. Intanto i Verdi invocano un rimpasto di giunta. Schlein rinnova la fiducia al sindaco ma chiede “un cambiamento“
Rimpasto della giunta, le reazioni delle opposizioni: "Tramontato il 'civismo', amministrazione debolissima"
EDITORIALE #Sanremo, aria di rimpasto in giunta: le ore di Pino Sbezzo Malfei da assessore al Bilancio potrebbero essere contate Sullo sfondo, le mosse del sindaco Mager, le pressioni di Alessandro Il Grande e l'ombra lunga dell'ex primo cittadino Bi - facebook.com Vai su Facebook
Giunta lombarda, Fontana: «Ipotesi sostituzione, ma niente rimpasto» - X Vai su X
Agrigento, rimpasto nella giunta Miccichè: giurano Montalbano e Accuro Tagano - Al posto di Costantino Ciulla e del già dimissionario Aurelio Trupia subentrano Sandro Montalbano, direttore amministrativo di un istituto scolastico, ... Secondo grandangoloagrigento.it