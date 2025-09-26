Rimini ancora in trasferta l' avversario è il Pineto D' Alesio | Serve una partita di grande maturità

Seconda trasferta di fila per il Rimini, chiamato a riscattare sabato alle 17:30 in casa del Pineto il ko incassato martedì allo scadere contro il Guidonia. I romagnoli sono ultimi a -7, gli abruzzesi undicesimi con otto punti e reduci da due ko contro Juve Next Gen (3-2) e Ascoli (3-0). 🔗 Leggi su Riminitoday.it