Rimini ancora in trasferta l' avversario è il Pineto D' Alesio | Serve una partita di grande maturità
Seconda trasferta di fila per il Rimini, chiamato a riscattare sabato alle 17:30 in casa del Pineto il ko incassato martedì allo scadere contro il Guidonia. I romagnoli sono ultimi a -7, gli abruzzesi undicesimi con otto punti e reduci da due ko contro Juve Next Gen (3-2) e Ascoli (3-0). 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Calcio serie C. Gubbio, l’esordio è in trasferta a Rimini
I convocati di Mister D'Alesio per la trasferta di Pineto ? #PinetoRimini #SerieCSkyWifi #ForzaRimini #Biancorossi
MATCH DAY Scrimmage preseason Rimini Ore 17:30 Palasport Flaminio, Rimini (a porte chiuse) Nuova sfida in preparazione al via del campionato: oggi affrontiamo Rimini in trasferta Forza ragazzi!