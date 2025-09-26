Rimborsi dell’Iva assolta all’estero scadenza martedì 30 settembre
L’appuntamento coinvolge gli operatori italiani per l’imposta pagata in altri Stati Ue, ma anche gli operatori comunitari e di Paesi extra Ue che hanno accordi di reciprocità con l’Italia. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it
In questa notizia si parla di: rimborsi - assolta
Recupero IVA assolta in altri Stati UE - istanza entro il 30 settembre p.v.: Il 30 settembre scade il termine ultimo per chiedere a rimborso, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, l'IVA assolta in un altro Stato membro UE diverso da… http://dlvr.it/ - X Vai su X
Il ricatto a Cocci con le lettere anonime. L'inchiesta sui rimborsi. Le accuse di pedofilia e pedopornografia. E la missiva in busta bianca ritrovata durante una perquisizione - facebook.com Vai su Facebook