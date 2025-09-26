Rimborsi dell’Iva assolta all’estero scadenza martedì 30 settembre

L’appuntamento coinvolge gli operatori italiani per l’imposta pagata in altri Stati Ue, ma anche gli operatori comunitari e di Paesi extra Ue che hanno accordi di reciprocità con l’Italia. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

