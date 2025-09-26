Rimborsi Asl per vaccini mai somministrati pediatra sospeso
Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbe attestato – ma falsamente – di avere somministrato il vaccino ai suoi piccoli pazienti per gonfiare i rimborsi dell’Asl, peraltro falsificando le firme dei genitori: è quanto il Nas di Caserta e la procura di Santa Maria Capua Vetere contestano a un pediatra di libera scelta convenzionato con il servizio sanitario nazionale,s ospeso per un anno dall’esercizio della professione medica sui disposizione del gip. Dall’indagine, partita da una verifica e nella quale si ipotizza il reato di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico, è emerso che il professionista non solo non aveva effettivamente somministrato il vaccino a tutti i pazienti minori di 18 anni elencati nel registro di vaccinazione ma anche che negli atti di consenso informato c’erano firme che i genitori hanno disconosciuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: rimborsi - vaccini
