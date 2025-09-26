Rilascio in mare di una tartaruga marina | l' evento aperto a cura del Ceas
Domenica 28 settembre alle 12, presso la spiaggia libera antistante il Centro di recupero tartarughe marine di Riccione (viale Canova 13), avrà luogo uno speciale evento aperto al pubblico promosso dal Ceas Polo Adriatico: il rilascio in mare di una tartaruga marina riabilitata a cura della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
La tartaruga Julia torna in mare dopo due mesi di cure: il video emozionante del rilascio
Elly torna in mare. Tutto pronto per il rilascio della tartaruga, catturata mesi fa da una rete da pesca
Guardia Costiera, rilascio in mare di sette esemplari di tartaruga marina presso la spiaggia di Trentova https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/55633/guardia-costiera-rilascio-in-mare-di-sette-esemplari-di-tartaruga-marina-presso-la-spiaggia-di-trentova/ - facebook.com Vai su Facebook
Rilascio in mare a Senigallia di splendidi esemplari di tartarughe marine - Nella giornata di sabato 27 settembre il “Cima Sub” ospiterà gli Operatori di “Fondazione Cetacea” che in collaborazione alla Capitaneria di Porto, rilasceranno in mare due esemplari di tartarughe ... senigallianotizie.it scrive