Rilascio in mare di una tartaruga marina | l' evento aperto a cura del Ceas

Riminitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre alle 12, presso la spiaggia libera antistante il Centro di recupero tartarughe marine di Riccione (viale Canova 13), avrà luogo uno speciale evento aperto al pubblico promosso dal Ceas Polo Adriatico: il rilascio in mare di una tartaruga marina riabilitata a cura della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rilascio - mare

La tartaruga Julia torna in mare dopo due mesi di cure: il video emozionante del rilascio

Elly torna in mare. Tutto pronto per il rilascio della tartaruga, catturata mesi fa da una rete da pesca

rilascio mare tartaruga marinaRilascio in mare di una tartaruga marina: l'evento aperto a cura del Ceas - Domenica 28 settembre alle 12, presso la spiaggia libera antistante il Centro di recupero tartarughe marine di Riccione (viale Canova 13), avrà luogo uno speciale evento aperto al pubblico promosso da ... Riporta riminitoday.it

rilascio mare tartaruga marinaRilascio in mare a Senigallia di splendidi esemplari di tartarughe marine - Nella giornata di sabato 27 settembre il “Cima Sub” ospiterà gli Operatori di “Fondazione Cetacea” che in collaborazione alla Capitaneria di Porto, rilasceranno in mare due esemplari di tartarughe ... senigallianotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rilascio Mare Tartaruga Marina