Monsignor Gustavo Zanchetta, l'ex vescovo di Oran amico di papa Francesco, è stato rilasciato oggi dalla giustizia argentina. Il presule stava scontando una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione per abuso sessuale continuato ai danni di due seminaristi e aggravato dal fatto che è stato commesso da un ministro di culto pronunciata nel 2022. La Corte d'appello di Salta ha ora concesso al vescovo argentino la libertà condizionale. La sentenza del tribunale sta provocando molte proteste nella comunità locale già indignata per come Zanchetta ha scontato questi anni di condanna tra arresti domiciliari nei monasteri e poi la partenza per Roma nel novembre del 2024 con l'autorizzazione a sottoporsi a cure mediche per un problema di salute. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rilasciato Zanchetta, il vescovo amico di Bergoglio condannato per abusi