Corridonia, 26 settembre 2025 - “Ci saremmo aspettati, come settore della cooperazione, una Pac (Politica agricola comune) maggiormente orientata all’innovazione, al sostegno agli investimenti e alla competitività dell’agricoltura europea, attraverso misure di sostegno e incentivi a percorsi di aggregazione in un quadro attento alla sostenibilità ambientale. Nulla di tutto questo. Auspichiamo che la proposta possa essere profondamente rivista”. Sono state le parole del presidente Confcooperative Fedagripesca Marche Francesco Torriani al convegno organizzato da Confcooperative Fedagrimarche “Coltivare il domani: Sostenibilità e redditività nell’agricoltura”, che si è tenuto all’Hotel Grassetti di Corridonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Rilanciare la redditività nell'agricoltura superando la frammentazione del settore"