Rihanna ha partorito ma tutti guardano l’orologio

Rihanna ha partorito per la terza volta. Dopo due maschietti, RZA, nato nel 2022, e Riot, arrivato nel 2023, la popstar di Barbados e il compagno Asap Rocky hanno dato il benvenuto a una femminuccia. Rocki Irish Mayers, nata il 13 settembre 2025, tinge così di rosa il mondo di Riri. Le prime foto con la piccola sono dolcissime e catturano immediatamente l’occhio dei fashionisti, non solo per la tenerezza del momento ma anche per i dettagli preziosi. Total pink: l’intimità familiare diventa fashion statement. I gioielli La prima foto pubblicata da Rihanna su Instagram ritrae la popstar e la figlia Rocki Irish Mayers in un momento di pura intimità. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Rihanna ha partorito ma tutti guardano l’orologio

