La giunta comunale ha approvato una convenzione urbanistica che consentirà la trasformazione e riqualificazione di un’area di via Lambruschini, nella zona di Case Finali. L’area, di proprietà della ditta attuatrice, è classificata nel piano urbanistico generale come territorio urbanizzato città da qualificare e fa parte del ‘tessuto a bassa densità’. Il progetto prevede la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un immobile esistente, la densificazione del lotto tramite costruzione di un secondo edificio residenziale plurifamiliare e la realizzazione di un parcheggio pubblico. "Questo intervento – commenta l’assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni – assicurerà alla nostra città e al quartiere Fiorenzuola la realizzazione e cessione gratuita di un parcheggio pubblico di 259 metri quadrati (superiore al minimo previsto di 240,8), per un valore stimato di 70mila euro, che verrà scomputato parzialmente dagli oneri di urbanizzazione dovuti dal privato; la sistemazione della rotatoria ‘Case Finali’ mediante la piantumazione di ventialberature di seconda grandezza e l’installazione di un impianto di irrigazione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rigenerazione a Case Finali. Si abbatte e si costruisce un nuovo edificio