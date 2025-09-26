Rifiuti arrivano 60 cestoni intelligenti Capacità di raccolta moltiplicata per 5
Hanno un capacità di raccolta fino a 600 litri, oltre cinque volte quella di un tradizionale contenitore: sono i 60 nuovi cestoni compattanti intelligenti tra corso Buenos Aires, dove già si trovano, e corso Garibaldi, dove arriveranno a novembre. Ed è solo l’inizio. Il piano di potenziamento degli “smart bin“, così si chiamano, è stato presentato ieri dall’assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi e dall’ad di Amsa Marcello Milani. La scelta delle aree, dopo i risultati positivi registrati in corso Como, risponde alla volontà di testare le potenzialità del sistema in contesti a elevata frequentazione ma con caratteristiche diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
