Rifallo domenica Andatevene a Milanello Chivu litiga coi tifosi dell' Inter durante l' allenamento
Cristian Chivu sta facendo di tutto per prendersi l' Inter. Come? Difendendo a spada tratta i suoi giocatori, un po' come faceva il suo vecchio maestro, Josè Mourinho. Durante l'allenamento di oggi, il tecnico nerazzurro ha avuto una dura reazione verso alcuni tifosi che, dalle tribune del centro sportivo della Pinetina, hanno urlato frasi giudicate poco adeguate ai giocatori. Tutto nasce quando Lautaro Martinez, che a causa del mal di schiena ha saltato il match di Champions contro l'Ajax e ha giocato solo uno scampolo di gara contro il Sassuolo, mette a segno una rete. Dagli spalti parte il commento sarcastico di un tifoso, ammesso ad assistere a parte dell'allenamento insieme ad altri sostenitori in rappresentanza di un Inter Club e di alcuni sponsor: "Adesso fallo anche la domenica", le parole del tifoso.
Inter, Chivu sbotta coi tifosi durante l'allenamento: "Rispettate i giocatori o andatevene a Milanello" - Due vittorie e due sconfitte (Juventus e Udinese) nelle prime 4 giornate, con 6 punti si ritrova a metà ...