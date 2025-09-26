Ridley Scott | Soldato Jane è il miglior film a favore delle donne mai realizzato

Il regista de Il Gladiatore 2 torna a far parlare i media con una nuova dichiarazione in cui definisce Soldato Jane il miglior film a favore delle donne mai realizzato. Ridley Scott non è nuovo a dichiarazioni altisonanti e controverse, soprattutto quando si tratta dei suoi film. La più recente riguarda Soldato Jane, la sua pellicola del 1997 con Demi Moore nei panni di un membro della Marina americana che si sottopone a un durissimo addestramento. Secondo Scott il film, che fece epoca per il look maschile della sensuale Moore, sarebbe il "miglior film a favore delle donne mai realizzato". Nel corso di una discussione con Letterboxd è stato chiesto al regista inglese cosa ne pensasse della rinascita artistica di Demi Moore col body horror al femminile The Substance. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ridley Scott: "Soldato Jane è il miglior film a favore delle donne mai realizzato"

