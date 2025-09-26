Rider rapinato a Foggia | in due lo aggrediscono con dello spray urticante per sottrargli 70 euro

Lo hanno avvicinato mentre era fermo al semaforo di Corso Garibaldi, gli hanno spruzzato dello spray urticante per portargli via l'importo di una consegna quantificata in circa 70 euro. Vittima della rapina, compiuta da due soggetti a volto coperto a bordo di uno scooter, un rider nordafricano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: rider - rapinato

Rider rapinato e preso a testate al Pigneto

Roma, rider aggredito e rapinato mentre fa una consegna: arrestato 41enne

Andria si stringe attorno ai familiari di Nicola Casucci, il rider 18enne morto in un incidente stradale: commozione “silenziosa” ai funerali #andria #cronaca #funerali - facebook.com Vai su Facebook

Foggia, turista rapinata due volte in pochi minuti - Una turista milanese rapinata due volte nel giro di poco tempo, prima vicino la stagione di Foggia, poi all'interno. Lo riporta quotidianodelsud.it

Foggia, turista milanese rapinata due volte in poche ore: aggredita e derubata in stazione VIDEO - Succede a Foggia, dove gli agenti della Sezione di Polizia Ferroviaria hanno individuato due autori di una rapina e furto con strappo compiuti ai danni di ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive