Rider rapinato a Foggia | in due lo aggrediscono con dello spray urticante per sottrargli 70 euro

Lo hanno avvicinato mentre era fermo al semaforo di Corso Garibaldi, gli hanno spruzzato dello spray urticante per portargli via l'importo di una consegna quantificata in circa 70 euro. Vittima della rapina, compiuta da due soggetti a volto coperto a bordo di uno scooter, un rider nordafricano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

