Ricostruzione post alluvione la deputata Tassinari incontra il commissario Curcio | Servono risposte certe e rapide

Venerdì la parlamentare forlivese Rosaria Tassinari ha incontrato il commissario straordinario per la ricostruzione post alluvione Fabrizio Curcio assieme all'ingegner Gianluca Loffredo, suo stretto collaboratore, e all'assessore del comune di Forlì Giuseppe Petetta. "Le famiglie e le imprese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ricostruzione - post

Ricostruzione post terremoto, due emendamenti di Forza Italia in Senato: "Obiettivo garantire interventi efficaci e tempestivi"

Meldola, ricostruzione post alluvione: al via i lavori sulla strada San Colombano-Castelnuovo

Ricostruzione post alluvione, incontro a Roncofreddo: c'è anche il sottosegretario Antonio Iannone

Ricostruzione post #alluvione. A #Premilcuore (FC) riapre il giardino comunale: con 300mila euro completato un secondo intervento di ripristino e consolidamento del pendio franato che scende verso il fiume Rabbi La #notizia https://regioneer.it/Premilcuore - X Vai su X

Ieri a Roma, insieme ai sindaci di Rocca San Casciano e Tredozio, abbiamo incontrato il capo dipartimento di Casa Italia, Luigi Ferrara, per fare il punto sulla ricostruzione post-sisma in Romagna. La notizia positiva è che il decreto di ricostruzione entrerà pien - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione post alluvione: online una piattaforma per chi non ha ancora presentato domanda di rimborso - Uno strumento utile per snellire e semplificare il processo di richiesta di rimborsi per chi è stato danneggiato dalle ondate di maltempo del 2023 e 2024. ravennaedintorni.it scrive

Ricostruzione post-alluvione 2023-2024: è online Indica, la piattaforma per chi non ha ancora presentato domanda di rimborso e intende manifestare interesse ai contributi - È online Indica, la piattaforma digitale che consente a cittadini e imprese danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024 in Emilia- Secondo ravennawebtv.it