Ricostruzione post alluvione a Premilcuore riapre il giardino comunale | messo in sicurezza il pendio franato

Forlitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Premilcuore riapre e torna fruibile al pubblico anche il giardino comunale, a pochi mesi dalla conclusione delle opere di recupero dell’area feste, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto, vicino al centro storico del paese. Con il nuovo intervento da 300mila euro, terminato proprio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

