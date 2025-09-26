Ricostruzione post alluvione a Premilcuore riapre il giardino comunale | messo in sicurezza il pendio franato

A Premilcuore riapre e torna fruibile al pubblico anche il giardino comunale, a pochi mesi dalla conclusione delle opere di recupero dell’area feste, lo spazio dedicato alle manifestazioni all’aperto, vicino al centro storico del paese. Con il nuovo intervento da 300mila euro, terminato proprio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: ricostruzione - post

Ricostruzione post terremoto, due emendamenti di Forza Italia in Senato: "Obiettivo garantire interventi efficaci e tempestivi"

Meldola, ricostruzione post alluvione: al via i lavori sulla strada San Colombano-Castelnuovo

Ricostruzione post alluvione, incontro a Roncofreddo: c'è anche il sottosegretario Antonio Iannone

Ricostruzione post #alluvione. È online ‘Indica’, la piattaforma a disposizione di privati cittadini e imprese che non hanno ancora presentato domanda di rimborso e intendono manifestare il proprio interesse. @ManuRontini: “Strumento utile" La #notizia https: - X Vai su X

Ieri a Roma, insieme ai sindaci di Rocca San Casciano e Tredozio, abbiamo incontrato il capo dipartimento di Casa Italia, Luigi Ferrara, per fare il punto sulla ricostruzione post-sisma in Romagna. La notizia positiva è che il decreto di ricostruzione entrerà pien - facebook.com Vai su Facebook

Ricostruzione post alluvione: online una piattaforma per chi non ha ancora presentato domanda di rimborso - Uno strumento utile per snellire e semplificare il processo di richiesta di rimborsi per chi è stato danneggiato dalle ondate di maltempo del 2023 e 2024. Segnala ravennaedintorni.it

Ricostruzione post-alluvione 2023-2024: è online Indica, la piattaforma per chi non ha ancora presentato domanda di rimborso e intende manifestare interesse ai contributi - È online Indica, la piattaforma digitale che consente a cittadini e imprese danneggiati dalle alluvioni del 2023 e 2024 in Emilia- Riporta ravennawebtv.it