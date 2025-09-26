Riconoscere la ricerca | il Premio PhD Bologna per i dottorandi dell’Alma Mater

Bolognatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un riconoscimento che premia il talento dei giovani ricercatori e rafforza il legame tra università e territorio. Con la seconda edizione del Premio PhD Bologna, la Banca di Bologna e l’Alma Mater hanno valorizzato le migliori tesi di dottorato con ricadute concrete per la comunità, confermando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riconoscere - ricerca

Leucemia, scoperti nuovi marcatori per riconoscere le forme più aggressive: la ricerca Unipd

Riconoscere, individuare e correggere i legami sbagliati del Dna: la ricerca Unipd

Ricerca da ridere ma neanche tanto - In piena seconda guerra mondiale, un gruppo di neuroscienziati dell’università del Minnesota propose all’esercito americano di mettere i piccioni alla guida dei missili aria- Secondo ilmanifesto.it

Premio Ricerca Save the Children 2025, ecco i membri della Giuria - Il “Premio Ricerca Save the Children 2025” è un’iniziativa promossa dal nostro Polo Ricerche, pensata per valorizzare ricerche innovative che migliorano concretamente la qualità della vita e i diritti ... Da savethechildren.it

Cerca Video su questo argomento: Riconoscere Ricerca Premio Phd