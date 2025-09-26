Ricette facili per farmaci a base di morfina e fentanil | pesante condanna 7 anni per un dirigente dell’ospedale Dono Svizzero di Formia
Si è concluso con una condanna pesante il processo per la distribuzione illecita di farmaci a base di morfina e fentanil. Il Tribunale di Cassino ha inflitto ad un dirigente del Dono Svizzero, una pena di sette anni di reclusione, una multa da 30mila euro e l' interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena. L'indagine dei Nas di Latina. Il procedimento trae origine da un' inchiesta avviata nel 2018 dai Nas di Latina, che aveva scoperto un sistema fraudolento volto a immettere sul mercato farmaci ad azione stupefacente, prodotti dal sistema sanitario nazionale per i pazienti oncologici.
