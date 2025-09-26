Ancona, 26 settembre 2025 – 1) Se le dico che l’ago della bilancia della passata tornata elettorale fu la ricostruzione post-sisma e quest’anno potrebbe essere la sanità, cosa risponde? EMMA - INTERVISTA RICCI “Penso che il problema principale sia la sanità. E i marchigiani su questo vogliono cambiare. Liste di attesa e mobilità passiva sono aumentate. Un marchigiano su dieci non si cura più, non trovando risposta nel pubblico e non avendo i soldi per andare dal privato. Non vedere queste cose significa essere irresponsabili. Dovremo fare una grande battaglia per la sanità pubblica con le altre regioni, affinché sia finanziata al 7 per cento del Pil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ricci: “Contro di me tanto fango. Forse sono troppo perfezionista”