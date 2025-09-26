Riccardo Zucconi FdI | Smartphone e minori servono regole chiare e sui salari un Patto per il Lavoro
Riccardo Zucconi è deputato FdI e Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati. Nella sua attività istituzionale si sta occupando di temi importanti e attuali come la tutela dei minori, il riordino del settore termale, energia e materie prime, lavoro e supporto dei salari. Onorevole, Lei ha presentato una proposta di legge sui limiti all’uso . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Camera, Pdl Zucconi (FdI): 'Stop a siti inadatti, compresi quelli di gioco, per i minori' - La proposta di legge del deputato Fdi Riccardo Zucconi, che vieta l'accesso dei minori a siti inadatti, tra cui quelli di gioco e scommesse, assegnata alla commissione Politiche sociali. Secondo gioconews.it
ZUCCONI (FDI): “UNA LEGGE CONTRO LA DIPENDENZA DA SMARTPHONE PER TUTELARE I NOSTRI GIOVANI. FAMIGLIA E ISTITUZIONI IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA ALLE DIPENDENZE” - “Come attesta la Società Italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, l’autolesionismo è un fenomeno purtroppo sempre più diffuso tra i ragazzi, spia di un grave malessere interiore ... Segnala versiliatoday.it