riccardo cretella se ne va dal grosseto ha sciolto il contratto

Grosseto, 26 settembre 2025 – Riccardo Cretella ha sciolto il proprio contratto con il Grosseto. La decisione è maturata nella giornata di oggi. Lo rende noto in un comunicato lo stesso Us Grosseto 1912 che scrive: “Riccardo Cretella ha scelto di rescindere il proprio contratto con la società. È stata una decisione personale del giocatore, nonostante l’impegno e la volontà del presidente Francesco Lamioni, del patron Giovanni Lamioni e del direttore generale Filippo Vetrini di proseguire insieme questo percorso. Riccardo non è stato soltanto un calciatore del Grosseto: è stato un simbolo, un punto di riferimento, un capitano capace di rappresentare sul campo l’orgoglio e l’identità della nostra città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

