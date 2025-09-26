Ricavi Juventus quanto ha guadagnato il club da Champions League e Mondiale per Club | cifre importanti! Ma a bilancio ci sono alcuni valori in calo… Tutto quello che c’è da sapere

Ricavi Juventus, ecco i guadagni del club da Champions League e Mondiale per Club: cifre importanti! Ma ci sono alcuni valori in calo.. Un bilancio in netto miglioramento, spinto dal ritorno in Europa e da un mercato virtuoso, ma con alcune criticità ancora da risolvere. La relazione finanziaria della Juventus per l’esercizio 202425, chiusosi con una perdita ridotta a 58,1 milioni, fotografa un club in piena transizione verso un modello più sostenibile. QUESTO SI LEGGE NEL COMUNICATO UFFICIALE DOPO L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO JUVE AL 30 GIUGNO 2025 DA PARTE DEL CDA La spinta dell’Europa e del player trading. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ricavi Juventus, quanto ha guadagnato il club da Champions League e Mondiale per Club: cifre importanti! Ma a bilancio ci sono alcuni valori in calo… Tutto quello che c’è da sapere

