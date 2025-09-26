riapro la tramontana e festeggio 55 anni dietro ai fornelli

È il decano dei ristoratori della Valmarecchia e a 84 anni si prepara a una nuova stagione dietro ai fornelli. Dopo la pausa estiva, Pino Bernardi riapre domani il locale La Tramontana a Villa Verucchio. Una riapertura con un traguardo importante: Bernardi festeggia 55 anni di attività. "Ma ho ancora la stessa passione di quando ho cominciato. Accoglienza, cucina, musica: il mio mestiere è far star bene le persone". Il debutto è nel 1970 con il Tahiti, storico locale di Villa Verucchio. Dal 1977 gestisce La Tramontana: è stata per anni la casa del liscio, ma sul suo palco sono passati anche artisti come i New Trolls e Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

