Riapre il Teatro Eliseo | Disney porta a Roma l’esperienza immersiva
Dopo 5 lunghi anni riapre il sipario lo storico Teatro Eliseo, chiuso nel 2020 durante il periodo del Covid. Il teatro di via Nazionale tornerà al pubblico dal 3 ottobre con nuove vesti grazie al progetto europeo Immersive Disney Animation, ideato dalla società Starbox Immersive, che ne gestirà la programmazione per un anno. Le date degli spettacoli Disney al Teatro Eliseo. Quello al Teatro Eliseo non sarà soltanto un percorso espositivo sui film più famosi della Disney, ma un viaggio incantato che permetterà di vivere da protagonisti le storie. Pavimenti interattivi, proiezioni a 360 gradi e braccialetti luminosi trasformeranno lo spettacolo in un’esperienza immersiva e unica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Il Teatro Eliseo di Roma riapre dopo cinque anni: sul palco gli spettacoli immersivi Disney - Dal 3 ottobre 2025 il teatro Eliseo di via Nazionale riapre il sipario chiuso dal 2020. Si legge su fanpage.it
Il Teatro Eliseo rinasce: per un anno c’è la Disney. Su il sipario il 3 ottobre - In cartellone gli show immersivi, dedicati a famiglie e bambini, di Frozen, la Sirenetta, il Re Leone, Oceania ed Encanto. Segnala msn.com