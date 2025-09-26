Riapre il Dok di piazza Puglia | nuovo look sostenibilità e più servizi per i clienti

Ha riaperto al pubblico, con una veste completamente rinnovata, il Dok di Foggia del Gruppo Megamark di Trani, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con circa 600 punti vendita ad insegna A&O, Dok, Famila, Sole365 e Ottimo. La ristrutturazione, che ha comportato un investimento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: riapre - piazza

Piazza Bruzzano, riapre il supermercato Conad. Ma è polemica per la nuova viabilità: “Modificare il progetto”

Piazza Sant'Eligio riapre dopo il nuovo look: l'inaugurazione il 24 luglio

Nuovo lungolago di Lecco: riapre il tratto da piazza Stoppani alla Malpensata

TERAMO. Con lo spettacolo di Elisa Di Eusanio riapre l'Ipogeo di piazza Garibaldi Guarda il servizio Gianguido D'Alberto - Sindaco di Teramo - facebook.com Vai su Facebook

? Lunedì 15 settembre riapre piazza Cordusio: tornano i tram dopo 4 mesi di lavori e linee deviate http://dlvr.it/TN4DPn #Milano #TrasportiMilano #TramMilano #PiazzaCordusio #Riapertura - X Vai su X

Riapre la piazza, l’inaugurazione a settembre - Ieri ha riaperto piazza XX Settembre a Poggio a Caiano, al termine dei lunghi lavori di riqualificazione. Segnala lanazione.it

Riapre Upim ed è valzer di insegne: Kasanova nello store e Sephora in piazza - Non si tratta soltanto di nuove aperture o singoli trasferimenti, ma di un processo più ampio e strutturato: un ... Secondo quotidianodipuglia.it