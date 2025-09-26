Riapre il Conad di Santa Margherita dopo i lavori di ristrutturazione

Veneziatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha riaperto al pubblico questa mattina il Conad City di Campo Santa Margherita, dopo i lavori di ammodernamento che hanno coinvolto tutto il negozio. Lavori che hanno portato a diverse settimane di chiusura, per un supermercato che, data anche la posizione, è un punto di riferimento per il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

