Riapre il Cash&Carry Zanardi di Bologna tra novità ed eventi imperdibili

Bolognatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riapre il Cash&Carry Zanardi: dopo un completo rinnovamento, il punto vendita di via Zanardi 54 si presenta oggi come uno spazio moderno, efficiente e accogliente, pronto a diventare il nuovo punto di riferimento per la ristorazione professionale bolognese.Il punto vendita Arca CommercialeLa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: riapre - cash

ExDynamo, a Bologna riapre la Velostazione dopo il restyling. Nell'ex rifugio antiaereo il paradiso delle biciclette: parcheggio, noleggio, vendita e riparazioni - Riapre, sotto il nome ExDynamo, il grande centro pubblico dedicato alla bicicletta ricavato negli immensi spazi sotto il Pincio della Montagnola — in origine, pare, ... corrieredibologna.corriere.it scrive

A Bologna riapre via dei Colli, via Sabbiuno entro fine ottobre: il punto sui cantieri post-alluvione - BOLOGNA – Questa sera via dei Colli riapre a senso unico alternato, e i bus riprenderanno a percorrerla domattina. Riporta bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Riapre Cashampcarry Zanardi Bologna