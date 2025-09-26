Riaperti con un giorno d' anticipo il Ponte della Libertà e la rampa dell' asse attrezzato
Riaprono con un giorno di anticipo, e cioè oggi venerdì 26 settembre, sia il ponte della Libertà (noto come ponte Capacchietti) che la rampa dell'asse attrezzato che lo attraversa. L'intervento di sostituzione delle griglie è durato due e non tre giorni dunque con la viabilità, nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
