Riabilitazione avanzata per la spasticità | ambulatorio al Landolfi

Tempo di lettura: 2 minuti Dolore, rigidità, spasmi muscolari, difficoltà nei movimenti: per chi convive con la spasticità, ogni gesto quotidiano può trasformarsi in una sfida. Al plesso Agostino Landolfi di Solofra, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha attivato un ambulatorio specialistico interamente dedicato alla diagnosi e al trattamento di questa problematica che interessa migliaia di pazienti affetti da patologie neurologiche complesse. Il nuovo servizio rientra tra le numerose attività dell’Unità operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale, diretta da Giovanni Panariello, e rappresenta un punto di riferimento per pazienti affetti da ictus, lesioni midollari, sclerosi multipla, traumi cranici e paralisi cerebrali infantili, tutte condizioni che possono generare spasticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

