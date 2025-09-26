Riabilitazione avanzata per la spasticità | ambulatorio al Landolfi
Tempo di lettura: 2 minuti Dolore, rigidità, spasmi muscolari, difficoltà nei movimenti: per chi convive con la spasticità, ogni gesto quotidiano può trasformarsi in una sfida. Al plesso Agostino Landolfi di Solofra, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha attivato un ambulatorio specialistico interamente dedicato alla diagnosi e al trattamento di questa problematica che interessa migliaia di pazienti affetti da patologie neurologiche complesse. Il nuovo servizio rientra tra le numerose attività dell’Unità operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale, diretta da Giovanni Panariello, e rappresenta un punto di riferimento per pazienti affetti da ictus, lesioni midollari, sclerosi multipla, traumi cranici e paralisi cerebrali infantili, tutte condizioni che possono generare spasticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: riabilitazione - avanzata
Riabilitazione avanzata per la spasticità: al plesso "Landolfi" di Solofra attivo un ambulatorio specialistico dedicato
Onde d’urto e EMTT: formazione avanzata per professionisti. Il 28 settembre a Verona, un corso avanzato per chi vuole aggiornarsi sui protocolli terapeutici più efficaci nell’ambito della riabilitazione muscoloscheletrica. In programma: • Valutazione ecogra - facebook.com Vai su Facebook
Riabilitazione spasticità, parte ambulatorio del "Moscati" - Un ambulatorio specialistico interamente dedicato alla diagnosi, al trattamento e alla riabilitazione avanzata per la spasticità è stato attivato presso il plesso ospedaliero "Agostino Landolfi" di So ... ansa.it scrive
Riabilitazione avanzata per la spasticità: al plesso Landolfi attivato un ambulatorio specialistico dedicato - Dolore, rigidità, spasmi muscolari, difficoltà nei movimenti: per chi convive con la spasticità, ogni gesto quotidiano può trasformarsi in una sfida. Come scrive corriereirpinia.it