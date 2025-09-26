Riabilitazione avanzata per la spasticità | al plesso Landolfi di Solofra attivo un ambulatorio specialistico dedicato

Avellinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dolore, rigidità, spasmi muscolari, difficoltà nei movimenti: per chi convive con la spasticità, ogni gesto quotidiano può trasformarsi in una sfida. Al plesso Agostino Landolfi di Solofra, l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha attivato un ambulatorio specialistico interamente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

